İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in belediye başkan adayı olarak ilan ettiği Mustafa Görkem Taştan, Yozgat’ta İYİ belediyeciliği hayata geçireceklerini söyledi.

“2028’e kadar Yozgatlıya bu iktidardan hizmet gelmesini istiyorsanız değiştirin” diyen Genel Başkan Akşener’e değişim sözü veren Taştan, “Yozgat, bugüne kadar iktidardan hak ettiği hizmeti alamadı. Yozgat’ta yerelden başlayarak, iktidarı değiştireceğiz. Her alanda üreten, zengin, mutlu ve güçlü Yozgat’ı birlikte inşa edeceğiz” dedi.

2024 YILI, İYİ PARTİ’NİN YILI OLACAK!

Yozgat’ın hizmette hak ettiğini alması için çalıştıklarını dile getiren Taştan, şunları kaydetti: “Şahsımı Yozgat Belediye Başkan adayı olarak gösteren Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Yozgat’ın hak ettiği hizmeti alması için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. İYİ belediyecilik vizyonumuzu vatandaşlarımızla buluşturacağız. Millet odaklı hizmet anlayışımızla Yozgat’ı marka kent yapacağız. 2024 yılı; çalmayan, çaldırmayan, 7’den 77’e her vatandaşının derdine çözüm bulan belediyeciliğimizle iktidara giden yolun taşlarını döşediğimiz bir yıl olacak. 2024 yılı, İYİ Parti’nin yılı olacak!”