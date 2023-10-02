Yozgat’ta yaptıkları çalışmalar hakkında Karatepe’den bilgi alan Vali Özkan, yangın ve doğal afetler ile mücadele hususunda göstermiş oldukları özverili çalışmaları sebebi ile itfaiye personellerine teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.

İtfaiyecilerle sohbet eden Vali Özkan, çok kutsal ve önemli bir görevi ifa ettiklerini belirterek, “Mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak için büyük kahramanlıklara imza atmaktasınız. Zaman zaman bir canı kurtarmak için ölümü göze alarak görev yaptığınız günler oluyor itfaiyecilerimiz, ülkemizin farklı noktalarında yaşanan deprem, yangın ve sel felaketlerinde de üstüne düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmektedir. Bugüne kadar itfaiyecilik mesleğine gönül vermiş olup şehit olan itfaiye şehitlerimizi rahmetle anarak, tüm İtfaiye teşkilatının İtfaiye Haftası’nı kutluyorum" dedi. (Alpaslan Demir)