A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında İtalya ile özel bir maçta kozlarını paylaşacak. Bu önemli karşılaşma, Bologna'nın ünlü Renato Dell'Ara Stadı'nda gerçekleştirilecek. Peki, İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi oynayacağı iki hazırlık maçından ilkinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Maç, yarın TSİ 22.00'de Bologna'daki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda başlayacak ve karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın hakem triosu Avusturya Futbol Federasyonu'ndan olacak. Maçı Sebastian Gishamer yönetecek, yardımcıları ise Andreas Heidenreich ve Santino Schreiner olacak.

Mart ayında oynanan son iki hazırlık maçında milliler, Macaristan'a 1-0 ve Avusturya'ya 6-1 yenilerek sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. İtalya maçının ardından milliler, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile yapacak.

Türkiye, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. İtalya ise B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk'a karşı sahaya çıkacak.

GENİŞ ADAY KADRODA DEĞİŞİKLİKLER

Teknik direktör Vincenzo Montella, şampiyona öncesi açıkladığı 35 kişilik geniş aday kadroda bazı değişiklikler yaptı. Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım ise Ümit Milli Takım'a gönderildi. Ayrıca, Ümit Milli Takım'ın İskoçya ile oynayacağı maçın kadrosuna alınan Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan da İtalya maçının ardından yeniden A Takım kadrosuna dönecek.

Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle milli takım kampına İtalya'da katılacak olan Arda Güler ve Salih Özcan'ın, maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

Milli takımın geniş kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)