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Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, belirlenen brüt 20 bin 2 lira 50 kuruşluk asgari ücretin detayları şu şekildedir:

Net asgari ücret: 17 bin 2 lira 12 kuruş

SGK primi: 2 bin 800 lira 35 kuruş

İşsizlik sigortası primi: 200 lira 3 kuruş

Toplamda, brüt asgari ücretin bir işçiye maliyeti, SGK primi (işveren payı) olan 3 bin 100 lira 39 kuruş ve işveren işsizlik sigorta primi olan 400 lira 5 kuruşun eklenmesiyle birlikte aylık 23 bin 502 lira 94 kuruş olarak hesaplanmaktadır.

Ayrıca, yıl boyunca geçerli olacak asgari ücret desteği olarak belirlenen 700 lira da işverenlerin maliyetlerini bir nebze hafifletmektedir. Ancak, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın beklentilerinin 18 bin lira ve yılda iki zam olduğunu belirtmesi, asgari ücretin gelecekteki güncellemelerini takip etmek açısından önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır.