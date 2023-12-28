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Türkiye'de asgari ücretle çalışanlara sevindirici bir gelişme yaşandı. Artan brüt asgari ücret, asgari ücretlilerin kıdem tazminatlarını olumlu yönde etkiledi. Yapılan yüzde 49.11'lik zamla birlikte, 10 yıldır asgari ücretle çalışan bir kişinin alacağı kıdem tazminatı rakamı 200 bin 21 liraya yükseldi.

Türkiye genelinde merakla beklenen asgari ücret açıklaması yapıldı ve asgari ücret yüzde 49.11 artışla yeni bir seviyeye ulaştı. Bu artış, asgari ücretle birlikte çalışanların kıdem tazminatlarını da etkiledi ve bu durum tüm asgari ücretlileri ilgilendiriyor.

Belirli şartları sağlayan ve işten çıkarılan asgari ücretliler, 2024 yılı itibarıyla yeni brüt asgari ücret tutarı üzerinden kıdem tazminatı alma hakkına sahip olacak. Örneğin, 10 yıldır asgari ücretle çalışan bir kişi, işten çıkarılması durumunda 200 bin 21 lira tutarında kıdem tazminatı alabilecek.

Bu süreçte, kıdem tazminatının yanı sıra varsa ihbar tazminatı, izin günleri ve ek ödemelerden kaynaklanan hakları da talep edebilecek olan asgari ücretliler, bu avantajlı durumdan en iyi şekilde faydalanabilecekler. Asgari ücretliler, bu gelişmeyle birlikte maddi hakları konusunda daha güvende hissedebilirler.