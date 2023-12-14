Tahmini Okuma Süresi: dakika

KOSGEB İl Müdürlüğü, Sorgun Ticaret Sanayi Odası'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla KOBİ'lere yönelik Yeşil Sanayi Dönüşüm Destek Programı'nı duyurdu. Toplantıda, KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, program kapsamında sunulan destekler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Işık'ın açıklamalarına göre, KOSGEB tarafından tahsis edilen 250 milyon dolarlık bütçe ile gerçekleştirilecek olan destek programı, sanayi sektöründeki KOBİ'leri hedefliyor. İki ayrı teklif çağrısıyla başlatılan program kapsamında, güneş enerjisi yatırımlarını desteklemek amacıyla proje teklif çağrısı yapıldı. Bu çağrıya başvuran işletmeler, çatı üstü ve sanayi tesisi içerisindeki birleşik güneş enerjisi yatırımları için 14 milyon liraya kadar destek alabilecekler.

Ayrıca, sanayide temiz ve döngüsel ekonomi projelerini teşvik etmek amacıyla başlatılan diğer bir teklif çağrısıyla ise enerji verimliliği, su verimliliği, ham madde verimliliği, sürdürülebilir ve iklim dostu atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi konularında projeler hazırlayan işletmelere 4 milyon liraya kadar destek sağlanacak.

Bu destek programı, KOBİ'lerin sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalara geçişine katkıda bulunmayı hedefleyerek, yeşil sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere önemli fırsatlar sunmayı amaçlıyor.