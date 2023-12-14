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Ziyarette, Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet İnan de hazır bulundu.

Kariyerinde Dünya ve Avrupa üçüncülüğü bulunan, ASKİ Spor Kulübü güreşçilerinden Milli Güreşçi Beytullah Kayışdağ, 6-10 Kasım tarihleri arasında Kazakistan da düzenlenen 2’nci Türk Üniversitelerarası Spor Oyunlarında grekoromen stil 97 kiloda gümüş madalya, 8-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen, Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda ise 97 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Rektör Prof. Evren Yaşar, milli güreşçi Beytullah Kayışdağ’ı elde ettiği başarılardan dolayı tebrik etti. Mili güreşçinin ayrıca Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencisi olmasından mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar bundan sonraki spor hayatında başarılarının devamını diledi.

Ziyarette Milli Güreşçi Kayışdağ, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a günün anısına Milli Forma takdiminde bulundu.