İŞKUR, kadın istihdamını desteklemek amacıyla önemli bir adım atıyor. Detaylar haberimizde:

Kurum, kadın çalışanları teşvik etmek için yeni bir proje başlatıyor. Bu kapsamda İŞKUR, kadın çalıştıran işverenlere ciddi bir destek sunacak.

İŞKUR, kadınların işgücüne katılımını teşvik etmek amacıyla yeni bir projeyi ortaya attı. Kurum, kadın çalışan istihdam eden iş yerlerine 25 bin lira destek sağlayacağını bildirdi.

İŞKUR’un yürüttüğü ‘Kadın İstihdamı için Pozitif Ayrımcılık Projesi’ kapsamında, aktif işgücü programları ile nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik işyerlerine desteği devam ediyor. İşverenlere ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu olmadan yetiştirme imkânı sunan 'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)', pilot iller arasında yer alan Bursa'da başladı.

‘Kadın İstihdamını Destekleme Projesi’ adı altında yürütülen bu girişim, kadınların işgücüne katılımını artırmayı hedefliyor. İŞKUR, bu projenin bir parçası olarak kadın çalışan istihdam eden iş yerlerine 25 bin lira destek sağlayacak. Özellikle aktif işgücü programları ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine odaklanan işyerlerine bu destek devam edecek.

Program kapsamında, 18-35 yaş aralığındaki kadın çalışanlara iş imkanı sunan imalat sektöründeki işyerleri, istihdam ettikleri her kadın çalışan için aylık 25 bin liraya kadar destek alabilecekler. Destekten yararlanmak için işyerlerinin belirli bir süre boyunca kadın istihdamını devam ettirmesi gerekecek.

Ayrıca, projeye dahil olan işyerlerinin çalışan kadın işçilere, çocuk sahibi olmaları durumunda aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği sağlanacak.

Bu önemli projede pilot iller arasında yer alan diğer şehirler ise şunlar: Adana, Adıyaman, Ankara, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ.

İŞKUR'un bu projesi, kadın istihdamını artırmak ve iş dünyasında cinsiyet eşitliğini sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.