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Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 13 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Detayları haberimizde:

Cumhurbaşkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı ilanında, başvuru yapacak adayların belirtilen şartları dikkatle incelemeleri gerektiği belirtiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP-3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

Adaylar ilan edilen dillerden sadece birisi için başvuru yapabilecekler.

ÖZEL ŞARTLAR

Mütercim-Tercüman:

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Japonca, İtalyanca ve Portekizce yabancı dil bölümlerinin birinden mezun olmak.

b) Yukarıda belirtilen dillerden en az B düzeyinde Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya denk yabancı dil belgesine sahip olmak.

c) Sınava başvuruların bitiş tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yaparken, sözleşmesi feshedilenlerden sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvurular, 23 Ekim 2023 ile 3 Kasım 2023 (saat 16:30) tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, nitelikli ve yetenekli bireyleri bünyesine katmak için düzenlediği bu alımla yeni personel arayışını sürdürüyor. Başvurularınızı belirtilen tarihler arasında yapabilirsiniz. (Haber Merkezi)