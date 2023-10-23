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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 107 memur alımı yapacak. Başvuru süreci 23 Ekim-31 Ekim 2023 tarihleri arasında e-Devlet veya Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecek. İşte YSK memur alımı şartları ve detayları:

YSK MEMUR ALIMI ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak.

İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. maddesinde belirtilen yaş şartını taşımak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Askerlik ile ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Zabıt Katibi, Hizmetli, Şoför ve Bekçi kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Sekreter kadrosuna atanabilmek için en az yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm ya da programlarından mezun olmak.

Teknisyen kadrolarına atanabilmek için orta öğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı ve dallarından veya elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dalları mezunu olmak.

Şoför kadrolarına atanabilmek için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvurular 23 Ekim-31 Ekim 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir kadro ve ünvan için yalnızca bir adet başvuru yapabilirler.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın düzenlediği bu memur alımı ile ilgili ayrıntılı bilgilere YSK'nın resmi internet sitesinden veya ilgili başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz. Başvuruları dikkatle yaparak, istediğiniz kadro ve ünvan için gerekli şartları karşılayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. (Haber Merkezi)