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Türkiye'deki sosyal güvenlik mevzuatında yapılan reformlar sonucunda 2000 ve 2008 arası sigorta başlangıcı olanlara erken emeklilik imkanı tanınacak. Kademeli emeklilik sistemi, prim süresi, yaş ve sigortalılık süresi koşullarını dikkate alarak erken emekliliği gündeme getiriyor. Bu düzenleme, Emeklilik Yaşlılık Sigortası (EYT) düzenlemesi sonrasında prim-yaş listesine göre güncelleniyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli yaş ve prim günü koşullarını karşılayarak emeklilik hakkını elde etmelerini sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilikte şartlar, sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebilir. İşte kademeli emeklilik şartlarının özeti:

SSK'lı Kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 - 5975 arası prim günü.

SSK'lı Erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 - 5975 arası prim günü.

Emekli Sandığı'na Tabi Kadınlar: 7200 prim günü.

Emekli Sandığı'na Tabi Erkekler: 9000 prim günü.

2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar için ise emeklilik koşulları şu şekildedir:

7000 gün prim ödemesi ve 60 yaşını doldurulması.

3600 gün prim ödemesi ve 15 yıllık sigortalılık süresi ile 50 yaşında emeklilik.

3600 gün prim ödemesi ve 25 yıllık sigortalılık süresi ile 52 yaşında emeklilik.

Kısmi emeklilik durumunda ise 4.500 gün prim ödemesi (12.5 yıl) ve 25 yıllık sigortalılık süresi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması, emeklilik hakkını kazandırır.

2000 ve 2008 arası sigorta başlangıcı olanların bu kademeli emeklilik şartlarına uymaları halinde erken emeklilik imkanı doğmaktadır. Bu düzenleme ile EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için yeni bir emeklilik reformu hayata geçirilmektedir.