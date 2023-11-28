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PSS puanları 50-52-55 olan adaylar için hastanelerde personel alımları başlıyor. En az lise mezunu olmanız yeterli!

Üç üniversite ve hastane, personel ve sağlık alanında alım yapacaklarını duyurdu. Kaç personel alımı yapılacak? İşte detaylar haberimizde.

Üç üniversite ve hastane, sağlık personeli ve genel personel alımı için ilan verdi. Kontenjanlar ve şartlar ilanda belirtiliyor.

Toplamda 208 sözleşmeli personel ve sağlık personeli alımı için ilan yayımlandı. Farklı kategorilerde ve işe alım şartlarıyla ilgili bilgiler, ilanda bulunabilir. Başvuruların en geç 15 gün içinde tamamlanması gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylar, gerekli belgelerle başvurularını Hacettepe Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi'ne iletebilirler.

BAŞVURU TARİH ARALIĞI: 24 KASIM - 8 ARALIK 2023

Alımlar arasında 33 büro personeli, 20 temizlik görevlisi, 20 hasta bakıcısı, 80 hemşire, 33 güvenlik personeli, ve 2 proje danışmanı gibi pozisyonlar yer alıyor.

Başvuru yapacak adaylarda aranan bazı şartlar bulunmaktadır. Adaylar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı, kamu haklarından mahrum olmamalı, sağlık sorunu bulunmamalı, olumlu bir soruşturma sonucuna ulaşmalı, suç yükümlülüğü taşımamalı ve erkek adaylar için askerlikle ilgili bir engel bulunmamalıdır. Başvurular 24 Kasım - 8 Aralık 2023 tarihleri arasında kabul edilecektir.