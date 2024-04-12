Yozgat'ta bekçi olma hayalini kuran binlerce genç için heyecan verici bir gelişme duyuruldu. Son açıklamalarla birlikte bekçi alımı şartları güncellendi. İşte, bekçi olma şartları ve başvuru süreciyle ilgili detaylar:

BAŞVURU ŞARTLARI

Bekçi olmak isteyen adayların karşılaması gereken temel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise mezunu veya denk bir okuldan mezun olmak,

Boyunun en az 167 cm olması,

Beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması,

Son bir yıldır veya daha fazla süredir başvurulan il sınırları içinde ikamet etmek,

Askerlik görevini tamamlamış olmak,

Başvuru yapıldığı tarihte 18-31 yaş aralığında olmak,

Ağır suçlardan ceza almamış olmak,

Toplum nezdinde kötü şöhrete sahip olmamak,

Kamu haklarından yoksun olmamak,

Memuriyet engeli bulunmamak,

Silah taşıma veya silahlı görev yapma engeli olmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları karşılamak,

Belirli yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik faaliyetlerinde bulunmamış olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak,

Polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak,

Terör örgütlerine karışmamış, desteklememiş veya katılmamış olmak,

Siyasi parti veya yan kuruluşlara üye olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olmakla birlikte, resmi duyurunun gelmesi durumunda detaylar paylaşılacaktır. Başvurular, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Polis Akademisi tarafından belirlenen internet üzerinden yapılan süreçlere göre gerçekleştirilecektir.