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Jandarma Dikimevi Müdürlüğü, KPSS şartı aramaksızın lise mezunu işçi alımına başladı!

İŞKUR ARACILIĞIYLA YAPILACAK BAŞVURULARDA KURA YÖNTEMİ UYGULANACAK

Jandarma Dikimevi Müdürlüğü, lise mezunu işçi alımı için İŞKUR aracılığıyla başvuruları almaya başladı. Bu alımda dikkat çeken özellik ise KPSS şartı aranmaması ve adayların eşitlik sağlamak amacıyla kura yöntemi ile seçilecek olması.

BAŞVURU SÜRESİ VE DETAYLARI

Başvurular 4 Aralık 2023 tarihinde başladı ve 8 Aralık 2023 tarihinde sona erecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ilan numarası "00007959363" ile başvurularını gerçekleştirebilecekler.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylardan istenen özel başvuru şartları arasında, lise mezunu olmak, belirli tekstil ve giyim bölümlerinden mezun olmak veya ilgili kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmak bulunmaktadır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru sürecinde adayların T.C. kimlik kartı ve belgelerini asıllarıyla birlikte fotokopilerini getirmeleri gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, başvuru sonuçları Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sayfasından duyurulacak ve adaylara SMS yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Başvuruların 8 Aralık 2023 tarihinde sona ereceği ve noter kurasının tarih ve sonuçlarının Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesinden takip edilebileceği belirtiliyor.