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Vali Mehmet Ali Özkan, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabulünün 75’inci yıldönümü olan ve yüzyıllar boyunca süren bir mücadelenin ürünü olarak, insanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden uluslararası bir belgenin kabul edilişinin kutlandığı bir gündür” dedi.

“Ülkemizin beyannameyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alması, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için önemli adımlar atması, bu konudaki hassasiyetinin göstergesidir” diyen Vali Özkan, “Bizim inancımızda ve kültürümüzde; hakkı korumak, insanlar arasında ayırım yapmamak, farklılıklara saygı duymak, öne çıkmaktadır” diye konuştu.

Özkan yaptığı açıklamada, “Tarihimiz, insan hak ve hukukunun her zaman korunduğuna yönelik örneklerle doludur. Aziz Milletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun, zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı şiar edinmiş bir millettir. Hoşgörü, kardeşlik, sevgi ve dayanışma konusundaki tarihsel birikim ve deneyimlerimizle; insan haklarının evrensel bir gerçekliğe dönüştürülebilmesinde öncü ve etkin rol oynayabilecek örnek tecrübelere sahibiz. Bu düşüncelerle İnsan Hakları Günü’nün, dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdur insanlar başta olmak üzere, tüm insanlık için daha fazla eşitlik, özgürlük ve adalet dolu günlerin yaşanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum” ifadelerini kullandı.