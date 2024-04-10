Yozgat Halk Eğitim Merkezinde Eğitmen Derya Yılmazer tarafından verilen Bakır İşlemeciliği Kursunda kadınlar bakırı sabırla ve ince ince işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Bakır İşleme Kursunun açılmasını sağlayan ve yedi yıldır kadınlara kurs veren Bakır İşlemeciliği Kurs Eğitmeni Derya Yılmazer, kadınların eskiden beri erkek mesleği olarak bilinen bakır işlemeciliğine ayrı bir estetik kattığını, çok güzel eserler ortaya koyduğunu söyledi.

İLK KADIN SANATÇI KARTI SAHİBİ YOZGAT’TA!

Yozgat’ta bakırları ince ince işlediklerini söyleyen Kurs Eğitmeni Derya Yılmazer, Kültür Bakanlığı’nın devlet kültür mirasçı sanatçısı adı altında ilk kadın sanatçı kartını aldığını aktardı.

Başarısıyla Yozgat’a ayrı bir değer katan Yılmazer, “Bakır işlemeciliği dalında Türkiye’de Kültür Bakanlığının devlet kültür mirasçı sanatçısı adı altında ilk kadın sanatçı kartını aldım ve bununla gurur duyuyorum” dedi.

Bakır işlemenin güç, pratik zeka, el becerisi ve en çok da sabır gerektirdiğini ifade eden eğitmen Yılmazer, “Kursiyerlerim, elleri yatkınsa, bir ayda bile çok iyi işler çıkarmaya başlıyor” diye konuştu.

KADINLARA GELİR KAPISI!

İstanbul ve Erzurum’da aldığı eğitimlerle bu sanatı öğrendikten sonra bakır işleme eğitmeni olduğunu belirten Yılmazer, kursiyerlerin hafta içi her gün 10-17 saatleri arasında açık olan atölyede çalışabildiğini, ortaya çıkardıkları eserleri satarak kendilerine gelir yaratabildiğini ifade etti.

Eğitmen Yılmazer, delici, kesici ve tehlikeli aletlerle çalışıldığı için kursa katılmada yaş sınırı bulunduğunu, kursiyerlerin 18 yaşını doldurmuş olması gerektiğini vurguladı.

KADINLAR BAKIRA HAYAT VERİYOR

Bakır İşleme Kursunda, mutfak eşyası, kahve takımları, sunumluklar, gaz lambaları, tepsiler, ibrikler gibi bakırla ilgili olan her şeyi işleyerek sanata çevirdiklerini dile getiren Yılmazer, “Eski bakırlar hurdaya gitmiyor kursiyerler buraya getiriyor ve yeniden değerlendirip hayat veriyorlar. Bakır işlemeciliği Türk süsleme sanatının içerisinde de yer alıyor ve tek amacımız bu kültürün unutulmaması. Buradan ayriyeten Kurum Müdürümüz Abdullah Aydın Bey’e çok teşekkür ediyorum çünkü bize gerçekten çok büyük destekler sağladı” ifadelerini kullandı.