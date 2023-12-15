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Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 2 hafta önce ilçeye kazandırılan sinema salonunu köy okulu öğrencilerinin istifadesine açtı. İlçede, köy ve beldelerde daha önce sinemaya gitme imkanı bulunmayan öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi. Sorgun Belediyesi, telif haklarını satın aldığı sinema filmlerini öğrencilerle buluşturdu. Öğretmenleri eşliğinde otobüslerle sinema salonuna getirilen öğrenciler, ilk defa sinema izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli kasabasından geldiğini söyleyen ilkokul öğrencisi Furkan Yüce, “Hayatımda ilk defa sinema filmine geliyorum. İlk defa sinema izliyorum, çok heyecanlıyım. Bizlere bu imkanı verdikleri için müdürüme, öğretmenlerimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ecrin Ela Alıç isimli öğrenci ise, “Sinemaya ilk kez geliyorum, bu benim için çok özel bir duygu oldu. İyi ki gelmişim, çok mutlu oldum. Bizim için çok güzel bir etkinlik oldu” şeklinde konuştu.

Çocuklara sinema kültürü kazandırmak için ilçeye sinema salonu açtıklarını belirten Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de, “Bütün çocuklarımızda sinema kültürünü oluşturmak için ilçemize sinema salonu kazandırma fikri doğmuştu. Onlar da çocuk yaşta sinema filmi izlesinler diye bu salonumuzu yaptık. Telif haklarını aldığımız filmleri sinemamızda yayınlıyoruz. İlk defa sinemaya gelen çocuklarımız var. Sorgun ilçemizde ve köylerimizde bütün çocuklarımıza sinema izlettirmek ve bu keyfi onlara yaşatmak gibi bir düşüncemiz var. Çocukları mutlu görmek beni de mutlu ediyor. Yaklaşık 20 gündür bu şekilde sinema gösterimiz devam ediyor. Çocuklarımız ve aileleri de çok mutlu. Bu da bizleri de sevindiriyor” ifadelerine yer verdi.