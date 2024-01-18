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Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu, Alper Gezeravcı adlı ilk astronotun 18 Ocak gecesi saat 01.11'de gerçekleştireceği fırlatma uçuşu ile birçok şehirde izlenebilecek. İşte bu tarihi anı takip edebileceğiniz 9 farklı şehir ve izleme merkezleri:

ANTALYA BİLİM MERKEZİ

Antalya'da bulunan Bilim Merkezi, uzay yolculuğunu izlemek isteyenlere eşsiz bir deneyim sunacak.

İSTANBUL, TAKSİM MEYDANI

Türkiye'nin en kalabalık şehrinin merkezindeki Taksim Meydanı, uzay fırlatma uçuşunu gözlemlemek için ideal bir konumda.

ANKARA, KIZILAY MEYDANI

Başkent Ankara'da bulunan Kızılay Meydanı, uzay macerasını izlemek isteyenlere ev sahipliği yapacak.

BURSA GUHEM

Bursa'daki GUHEM (Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi), uzay yolculuğunu merak edenlere bilgi dolu bir deneyim sunacak.

KONYA BİLİM MERKEZİ

Konya'da yer alan Bilim Merkezi, Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılmasını merakla bekleyenlere bilimsel içerik sunacak.

GAZİANTEP MÜZEYYEN ERKUL BİLİM MERKEZİ

Gaziantep'teki Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, uzay tutkunları için keyifli bir izleme noktası olacak.

AKSARAY BİLİM MERKEZİ

Aksaray'daki Bilim Merkezi, uzay yolculuğunu teknolojik bir perspektiften izlemek isteyenler için ideal bir yer.

TRABZON ÖZDEMİR BAYRAKTAR BİLİM MERKEZİ

Trabzon'da bulunan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, uzayın sırlarını keşfetmeye ilgi duyanlara özel bir deneyim sunacak.

KAYSERİ BİLİM MERKEZİ, BİLİM ÜSKÜDAR

Kayseri'de yer alan Bilim Merkezi ve Bilim Üsküdar, uzayın derinliklerine yapılan bu heyecan verici yolculuğu gözlemlemek isteyenlere kapılarını açacak.

Türkiye'nin dört bir yanındaki bu izleme noktaları, Alper Gezeravcı'nın uzaya doğru atılacağı bu önemli anı birlikte paylaşmak isteyenleri bekliyor.