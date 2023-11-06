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Uzman Dr. Murat Yaycı, influenza virüsünün neden olduğu grip hastalığında erken dönemde spesifik antiviral tedavinin etkili olduğunu belirtti. Grip mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüslerin varlığına dikkat çektiklerini ve İnfluenza, rinovirüs, parainfluenza, RSV, adenovirüs, SARS-CoV-2 ve daha fazlası arasında yer aldığını dile getirdi.

Solunum yoluyla bulaşan bu virüslerin üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açtığını unutmamak önemlidir. Grip hastalığına neden olan influenza virüsünün iki tipi vardır: 'Influenza A' ve 'Influenza B'. İnfluenza A, sonbahar ve kış aylarında etkiliyken, İnfluenza B genellikle ilkbahar aylarında artış gösterir.

Grip hastalığının etkili bir şekilde tedavi edilebilmesi için erken dönemde antiviral tedavi gereklidir. Uzmanlar, grip belirtileri veya şüphesi olduğunda hızla tedaviye başlamanın önemini vurguluyor. Uzman Dr. Murat Yaycı, "Diğer virüsler için destekleyici tedaviler yaygınken, influenza virüsünün neden olduğu grip hastalığı için spesifik antiviral tedavi mevcuttur" dedi.

Grip hastalığı sonbaharın gelmesiyle artış gösterir ve tedaviye geç kalındığında veya hiç tedavi edilmediğinde ciddi sorunlara yol açabilir. Uzman Dr. Murat Yaycı, "Viral hastalıkların tedavisinin mümkün olmadığı inancı yanlış. Özellikle sonbahardan ilkbahar dönemlerine yayılan grip hastalığına karşı dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.