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CHP'nin yeni genel başkanı olarak seçilen Özgür Özel, partinin liderlik koltuğuna oturdu. İlk turda büyük bir rekabetin ardından ikinci tura kalan Özgür Özel, partinin 8. Genel Başkanı oldu. İşte CHP'nin yeni lideri Özgür Özel'in hayatı ve kariyeri.

Özgür Özel, 21 Eylül 1974 tarihinde Manisa'da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran'dır. Eğitim hayatına Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde başlayan Özgür Özel, eczacılık eğitimi aldı.

Eczacı olarak mesleğine atılan Özgür Özel, Manisa Eczacı Odası'nda farklı görevler üstlendi. Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedar, Genel Sekreter ve Başkan olarak görev yaptı.

2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçilen Özgür Özel, TEB bünyesinde Saymanlık ve iki dönem Genel Sekreterlik görevini üstlendi. Ayrıca, çeşitli kongreler ve konferanslarda önemli bildiriler sunarak eczacılık alanında da aktif bir rol oynadı.

Özgür Özel, uluslararası arenada da etkin bir şekilde yer aldı. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ve Avrupa Eczacılık Forumu'na üyelikleri bulunmaktadır.

İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özgür Özel, aynı zamanda evli ve bir çocuk babasıdır.

CHP'nin yeni genel başkanı olarak seçilen Özgür Özel, partinin önümüzdeki dönemdeki politikalarını ve liderliğini şekillendirecek isimlerden biri olarak göreve başladı.