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Sağlıklı beslenme, hepimizin yaşam kalitesini artıran temel bir unsur olsa da bazı besinler sağlığımıza ciddi zararlar verebilir. Bu zararlı besinler arasında yer alan ve neredeyse her mutfağın vazgeçilmezi haline gelen bulyonlar, özellikle hamileler için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Çoğumuz, çorbaları ve pilavları lezzetlendirmek için et veya tavuk suyu kullanmanın sağlıklı bir tercih olduğunu düşünürüz. Ancak birçok kişi bu işlemin zaman alıcı olduğunu düşünerek hazır satılan bulyonları tercih eder. Hatta bazıları bulyonların sağlıklı olduğuna inanır. Ancak yapılan araştırmalar, et ve tavuk bulyonlarının pek çok hastalığa davetiye çıkardığını ortaya koymaktadır.

Diyetisyen Ferhan Coşkun, bulyonların yüksek miktarda tuz içermesi nedeniyle kalp-damar hastalıklarına, hipertansiyona ve böbrek hastalıklarına yol açabileceğini belirtmektedir. Ayrıca, bulyonlar içerdikleri Monosodyum Glutamat (MSG) adlı katkı maddesi nedeniyle alerjik reaksiyonlara, kızarıklığa ve baş dönmesine neden olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü, günlük tuz tüketimini 5 gramın altında tutmayı önerirken, bulyonlar bu öneriyi ciddi şekilde aşmaktadır. MSG'nin içeriği, merkezi sinir sistemine zarar verebilir ve Alzheimer, Parkinson, Epilepsi ve Huntington hastalıklarının riskini artırabilir.

Bulyonlar ayrıca obezite, pankreas hasarı, insülin artışı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, özellikle hamilelerin bulyonları tüketmekten kaçınmaları gerekmektedir. Hamilelik sırasında MSG içeren gıdaların tüketilmesi, bebeğe zarar verme riski taşıdığı için uzmanlar tarafından önerilmez.