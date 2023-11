Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Bozok Üniversitesi, öğrenci ve öğretim elemanları için geliştirilmiş olan BOYSİS'i tanıttı. Bu yenilikçi sistem, Moodle Öğrenme Yönetim Sistemine entegre edilmiş ve eğitim süreçlerini daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

BOYSİS, öğrenci ve öğretim elemanlarına, üniversitenin merkezi kimlik bilgileri ve şifreleri kullanarak sisteme giriş yapma imkanı sunuyor. Giriş yapıldığında, derslerin görüntülendiği ana ekrana erişim sağlanıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nin bu yeni mobil uygulaması, günümüzün hızla gelişen teknolojik imkanlarına uygun olarak tasarlandı. Telefonlar, tabletler ve diğer mobil cihazlara her an ve her yerden erişim sağlama amacı güden uygulama, BOYSİS öğrenme yönetim sistemine destek oluyor.

Uygulama, BOYSİS öğrenme yönetim sisteminin temel özelliklerini içeriyor. Bununla birlikte, akademik içerikleri görüntüleme, bildirim yönetimi, öğrenci bilgi sistemi (OBS), ve yemekhane gibi üniversite yaşamını destekleyen özellikleri de barındırıyor.

BOYSİS, Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri ve öğretim elemanları için daha etkili ve kullanıcı dostu bir eğitim deneyimi sunma hedefiyle geliştirildi. Bu yenilikçi sistem, eğitim süreçlerini daha erişilebilir ve yönetilebilir hale getirerek üniversite topluluğuna büyük bir katkı sağlamayı amaçlıyor.