Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ), bakım ve şebeke çalışmaları kapsamında Yozgat merkez ve Sorgun’da bazı mahalle ve köylerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kesinti, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında uygulanacak. ÇEDAŞ’ın açıklamasına göre, Yozgat Merkez’e bağlı Kolanlı köyü ve Tulum köyü, ayrıca Sorgun’a bağlı Eymir köyü Karşıyaka mahallesi ile Kayakışla nahallesi kesintiden etkilenecek.

Yapılan açıklamada, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak yapılacağını belirtildi. Vatandaşların bu süre zarfında tedbirli olmaları istendi.