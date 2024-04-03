Yerel seçim sürecinde Yozgat basın kuruluşlarının büyük çoğunluğu “Celal Köse kazanacak” algısı oluşturdu. Diğer basın kuruluşları her gün “Köse propagandası” yaparken, İleri Gazetesi doğruları yazmaya, vatandaşı doğru bilgilendirmeye devam etti. Haksız eleştirilere maruz kalan gazetemiz okurlarını bir adaya yönlendirmedi ve hiç kimsenin propagandasını yapmadı.

31 Mart seçim sonuçlarının belli olmaya başladığı ilk dakikalardan itibaren okurlarının takdirini alan gazetemiz, seçim sürecindeki yayınlarının ne kadar doğru olduğu konusunda vatandaşlardan çok sayıda geri dönüş aldı.

Gazetemizin sosyal medya hesapları ve www.ilerigazetesi.com.tr internet haber sitesi sadece mart ayında iki milyondan fazla insana ulaştı.

BİR DÜZELTME TALEBİ, TEKZİP BİLE ALMADIK!

Gazetemizde yayımlanan haberlere özellikle sosyal medya üzerinden “yalan, iftira” yorumları yapanlara İleri Gazetesi olarak şunları söylüyoruz:

İleri Gazetesinde ve www.ilerigazetesi.com.tr internet haber sitemizde yayımlanan haberlerden dolayı tarafımızdan tek bir düzeltme bile istenmedi. Bir kez bile olsun tekzip (yalanlama) yazısı yayımlamamız talep edilmedi.

Gazetemize açılmış herhangi bir soruşturma veya devam eden bir mahkeme süreci yoktur.

PARA KARŞILIĞI HABER YAPMADIK, YAPMIYORUZ, YAPMAYACAĞIZ!

Yapılan haberler karşılığında paraların konuşulduğu seçim ortamında İleri Gazetesi hiçbir parti veya adaydan para talep etmedi. İleri Gazetesi, para karşılığı haber yapmak gibi meslek ahlakını zedeleyecek diyaloglarda bulunmadı.

57 YILDIR İLERİ…

Yozgat’ın en eski gazetesi olan İleri, sadece Yozgat’a değil tüm Anadolu’ya basın okulu olmaya, yeni gazeteciler yetiştirmeye devam edecek.

1 Haziran 1967’den beri sektörde ilklere imza adan İleri Gazetesi ve www.ilerigazetesi.com.tr internet haber sitesi ile yola devam ediyor.

Bizi takip edip, yorumlarıyla bize güç katan tüm okurlarımıza teşekkür ederiz.