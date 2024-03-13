Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında başlamış olduğu okul ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Bulduğu her fırsatta okulları ziyaret eden İlçe Müdürü Akkan hem okul idarecileri ile hem de öğretmenler ile bir araya geliyor.

Okul ziyaretleri kapsamında Özükavak Vali Fuat Uğur İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Akkan’a, Şube Müdürü Ahmet Erdem eşlik etti.

Akkan ilk olarak öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya gelerek sohbet edip, kadın öğretmenlere kadınlar günü münasebetiyle hediyelerini takdim etti.

Daha sonra 8’inci sınıf öğrencilerini ziyaret eden Akkan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yönelik bilgilendirmelerde bulundu.