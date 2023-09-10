Öğrencilerin güven ve huzurlu bir ortamda eğitim ve öğretimlerine devam etmeleri için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Anadolu İmam Hatip LisesiKız Pansiyonunda belletmen olarak görev yapacak öğretmenlerimizle toplantı yaptık. Sevgili gençlerimizin güvenli ve nezih bir ortamda barınmaları ve okul dışı eğitimlerini devam ettirebilmeleri için belletmen öğretmenlerimizle kararlar aldık. Toplantımıza katılarak gençliğin sorumluluğunu omuzlarında hisseden meslektaşlarıma ve yöneticilerimize teşekkür ederim.Değerli öğretmenlerim sizlere güveniyor ve yarınlarımızı sizlere emanet ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)