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Akdağmadeni ilçesinde Öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

Akdağmadeni İlçe Jandarma Trafik tarafından Belekcehan Beldesi İlk ve Ortaokulunda eğitim gören Öğrencilere eğitim verildi.

Ekipler tarafından düzenlenen eğitimde Okul servis araçlarında hareket tarzı, Emniyet kemeri takmanın önemi, Öğrencilerin servis araçlarından inme ve binme kuralları, Karşıdan karşıya geçiş ve Genel trafik kuralları hakkında eğitim verilerek, eğitim materyali olarak boyama kitabı ve jandarma çocuk dergisi dağıtıldı.