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İYİ Parti Yerköy İlçe Başkanlığı görevine Hasan Kürşat Ayan getirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tensipleriyle İYİ Parti Yerköy İlçe Başkanlığı görevine atanan Hasan Kürşat Ayan, İl Başkanı Mustafa Görkem Taştan ve Merkez İlçe Başkanı Raşit Coşkun'un katılımı ile görevine başladı.

Başkan Yılmaz ziyarette yaptığı açıklamada, “Görevine başlayan İlçe Başkanımız Hasan Kürşat Ayan'a ve değerli yönetim kurulu üyelerimize görevlerinde başarılar diliyor, yapılan görevlendirmenin ülkemize, milletimize, Yerköy'ümüze ve partimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.