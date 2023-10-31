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Kırıkkale’de bir grup kadın, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan kadınlar, İsrail’e tepki gösterdi. Oturma eylemine katılan Türkan Akkaman, millet olarak üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Soykırımın yaşandığını ifade eden Akkaman, "Orada bir soykırım oluyor. İsrail’in, Filistin’de küçücük çocuklarla soykırım yaptığını anlatan Akkaman, "Bu soykırım, yıllardır yapılan bir soykırım. Artık buna devletin, devlet büyüklerinin ve İslam aleminin ’dur’ demesi lazım. Biz bir tane İsrail ürünü almazsak ’Ne olur?’ demeyelim. Bugün hak ve batılın savaşı" diye konuştu.

Raciye Ünal ise "Ben buradan milletimize sesleniyorum; diyorum ki, isterse bedava versinler İsrail malını almayın. İsrail malını almayalım, Filistin özgürlüğüne kavuşsun" ifadesini kullandı.