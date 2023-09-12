İl Müdürü Işık, 2018-2022 dönemi verilerini içeren İşletme Değerlendirme Raporu oluşturularak FİNDEKS platformu üzerinden işletmelerin istifadesine sunulduğunu belirtti.

Konu ile alakalı bir açıklama yapanKOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, “İşletmelerin talebi doğrultusunda, KOSGEB İdare Başkanlığının kamu kurum ve kuruluşları ile yaptığı veri paylaşım protokolleri kapsamında temin edilen idari kayıt verileri kullanılarak oluşturulacak olan KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu, KBS Sisteminde en son mali yıla ait KOBİ Bilgi Beyannamesi doldurulmuş olan işletmeler için hazırlanabilmektedir. İDR ile işletmeler kendi sektörlerinde; Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre sektördeki konumunu, son 5 yıllık dönemdeki performansını, mali durumunun yıllar itibariyle gelişimini gösteren finansal bilgileri sektör ortalamaları ile birlikte görebilmekte olup; aynı zamanda ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için de hedef pazarlar ve pazar payları hakkında bilgi sahibi olabilmektedirler. İDR raporu sayesinde işletme, kendisini sektöründe Türkiye Geneli ve kendi bölgesinde İBBS Düzey1 konumlandırma ve diğer işletmeler ile kıyaslama imkânı da bulabilecektir. Rapor temelde 7 bölümden İşletme Künye Bilgileri, Genel Sıralama, İnsan Kaynakları, Ar-Ge ve Yenilik ve Markalaşma, Verimlilik, İhracat, Finansman oluşuyor ve en son mali yıla ait verileri kayıtlı olan işletmeler için hazırlanıyor.İşletmelerin finansa erişimine katkı sağlanması ve iş ilişkilerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması amacıyla İşletme Değerlendirme Raporu’na başvurular Findeks Platformu üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda İşletmeler, Findeks Platformu üzerinden 5 lire ücret karşılığında kendi raporunu alabilecekleri gibi üçüncü kişilerin talep etmesi durumunda işletmenin rıza vermesi kaydıyla 15 lira karşılığında rapor temin edilebilecektir. İşletmelerimiz, 01 Eylül 2023 tarihinden itibaren; 2018-2022 dönemi İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)’nu www.findeks.com adresinden başvuru yaparak alabileceklerdir. Raporunu almak isteyen işletmelerin öncelikle söz konusu platforma kayıt olması gerekmektedir. Eğer İşletme Findeks’e üye ise platformdaki üye girişi alanından giriş yaparak kendi raporunu talep edebilecektir. Üye olmayan işletmeler ise TCKN ile işlem yapıyorsa (şahıs işletmeleri) doğrudan Findeks web sitesinden üyelik yapabilmektedir. Tüzel kişiliğe sahip işletmeler ise Findeks platformundan doldurdukları üyelik sözleşmelerini çalıştıkları bankalara vermek suretiyle üyelik işlemelerini tamamlayabilecektirler. KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu hakkında detaylı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)