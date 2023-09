CHP 38’inci Olağan İl Kongresi’nde il başkanlığı için mevcut Başkan Abdullah Yaşar ve Boğazlıyan Eski İlçe Başkanı Ahmet Peker aday olacağını açıkladı.

Yaklaşık 2 ay önce Boğazlıyan İlçe Başkanlığı görevinden il başkanı olmak için görevi bırakan Ahmet Peker’in yerine gelen Levent Üzüm ve yönetimi, kongrede Peker’i destekleyeceklerini duyurdu.

YAŞAR’DAN DAVET

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, 38’inci Olağan İl Kongresi hakkında bir açıklama yaptı.

Parti binasında basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Abdullah Yaşar, 26 Eylül 2023 tarihinde iki adayın yarışacağı İl Başkanlığı Kongresine Yozgatlıları davet etti.

Başkan Abdullah Yaşar, İl Başkanlığı kongresinin birlik beraberlik içerisinde geçeceğini söyledi.

“TEKRAR ADAYIM”

38’inci olağan İl Kongresinde tekrar aday olacağını belirten CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Önümüzdeki Ekim Ayının 16’nsında il kongrelerimiz tamamlayacağız. Ondan sonra kurultayımız yapılacak ve bu parti içerisindeki içe dönük mücadele, dışa dönük çalışmama daha doğrusu bunlar telafi edilir. Toparlanmaya çalışacağız, karamsar olmaya gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi varsa umut var demektir. Cumhuriyet Halk Partisi Devlet kuran, Cumhuriyeti kuran bir gelenekten gelen dünyanın en köklü partilerinden birisidir. Onun için karamsar olmaya gerek yok. Türkiye büyük bir Ülke Türkiye'nin çözülmeyecek sorunları yok. Ama Ülkeyi yönetenlerin tercihi vatandaştan yana olursa sorunlar çözülür ama yandaştan yana olduğu için vatandaşın sorunu maalesef çözülemiyor. Biz bu süreçte en kısa zamanda toparlanıp Anadolu tabiriyle yiğit düştüğü yerden kalkar deyip Cumhuriyet Halk Partililer olarak yeniden bir seferberlik anlayışı içerisinde partimize, ülkemize sahip çıkıp sorumluluğumuzun bilincinde olarak hizmet edeceğiz. Önümüzdeki Salı 26 Eylül’de Yozgat Büyük Sinema Kültür Merkezi'nde saat 11.30’da il kongremiz olacak. Kongremize bütün yurttaşlarımız, bütün partililerimiz, bütün hemşehrilerimizin katılmaları bizi onurlandırır, onur duyarız. İl kongremizde bir yarış olacak, bir aday arkadaşımız olacak. Dolayısıyla ben de tekrar adayım” dedi.

“ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ”

Başkan Yaşar, “Bizdeki yarış Demokratik, gayet olgun, gayet nezaketli olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Benim yapım da böyledir. Bizim düşüncemiz genel başkanımızın, genel merkezimizin talimatı da böyledir. Biz kongrelerde kavga, mizah, gürültü istemiyoruz. Biz eksiğimizi eleştirileri, önerilere sonuna kadar açığız. Tartışacağız, yol göstereceğiz. Önerileri dikkate alacağız, eksiklerimizi göreceğiz. Eksiklerimizden geçmişten, eksikliğimiz, yanlışımız olan şeylerden ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Süreçte bir arkadaşımız aday. Benden başka bir arkadaşımız da aday. Ben buradan aday arkadaşımıza başarı diliyorum. Tekrar kongremizin ilimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“DERTLERİNE ÇARE ÇÖZÜM OLMASINI DİLİYORUM”

Yapılacak kongrenin Yozgat’a, ülkeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Yaşar, “Vatandaşımız, yurttaşımızın sıkıntılarına, dertlerine çare çözüm olmasını diliyorum. Bu sadece dilemekle olmuyor. Çalışmakla, gayret etmekle, sorunları çözüm üretmekle oluyor. Bizde muhalefet Partileri olarak özellikle ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülkemizin, ilimizin sorunlarını bildiğimize inanıyoruz. Çünkü biz bu toplumun bir parçasıyız bu toplumla birlikte yaşıyoruz. Toplumun yaşadığı sıkıntıları her alanda en az yaşayanlar kadar biliyoruz. Çünkü biz onların bir parçasıyız. Ben kendimden özellikle bir tarafım köylü, bir tarafım esnaf, bir tarafım emekli her alanda bu yurttaşlarımızla iç içe bütün sorunlarını bildiğimize inanıyoruz. Çözümü de belli ama süreçte tabii ki belki biz anlatamadık. Yurttaşlarımız çok itibar etmediler. Seçimleri biz kaybettik. Yüzde 50’si yüzde 49’u yok. Neticede seçim kaybedilmiş. Yüzde 49’da alsak 50’de alsak artı 1’i alamadıysak seçimler kaybedilmiş. Bizler söylemeye, anlatmaya çalıştık. Vatandaşlarımız belki itibar etmedi ama geldiğimiz süreç şu son seçimlerden bu yana, yaşanan süreçte her şey kısa bir sürede, 3,3 buçuk aylık bir sürede bazı ürünlerde yüzde 100’e yakın zamlar yapıldı” diye konuştu.

“ÜLKE MAALESEF İYİ YÖNETİLMİYOR”

Ülkenin maalesef iyi yönetilmediğini söyleyen Başkan Yaşar, “Cumhurbaşkanı ben bir Müslüman olarak nasıl orada size bana ne oluyor dedi. Ülke ben faizi düşüreceğim dedi. Dünyada görülmemiş bir şekilde Türkiye'de dolar yükseldi. Faiz düştü dendi ama reelde bankalardan vatandaş kredi alırken o düşük faizin hiçbirini göremez oldu. Sürecin sonunda Türkiye çok büyük bedel ödedi. Hep bedel ödedik. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce suçladığı bunlar dolandırıcı dediği insanları geri göreve getirdi dedi ki bundan sonra biz müdahale etmeyeceğiz. Ülkenin gerçeklerine göre çıktı Maliye Bakanı açıklama yaptı. Faiz nasıl ortadan kalktı. Faizi görülmemiş bir şekilde yükseltti. Yine vatandaşımız kaybetti. Ülke kaybetti. Dolayısıyla planlı Ortak akılla bir siyaset, bir politika yürütülmüyor. Yürütülmeyince de hep bedelini vatandaşımız ödüyor. İşçimizin durumu ortada, emeklimizin durumu ki hele emekliler, yürekler acısı. Şimdi Yozgat'taki emekli belki ya hadi işte Evim var. Köyden bir gelirim var diyebilir ama Büyükşehirlerdeki emeklilerin sokağa çıkacak hali kalmadı. Devletin memurunun 20 bin lira, 25 bin lira maaş alan bir devlet memurunun Ankara'da İstanbul'da yaşama şansı kalmadı. Dolayısıyla ülke çok büyük badeler atlatıyor. Çok büyük sıkıntılar atlatıyor. Deneme yanılma usulüyle devlet yönetiyor, hükümet yönetiliyor. Siyasi iktidar tamamen saray zihniyeti halktan koptu. Halk markete manava gidemiyor. Okullar açıldı, insanlar çocuklarının özellikle Büyükşehirlerde insanlar çocuklarının beslenme çantasına beslenme bir şey koyamıyor. Ülkeyi yöneten iktidar okullardaki çocuklara bir öğün yemek veremiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümeti aciz duruma düştü. Çok mu zor okullarda bu yavrularımıza beslenmesine bir öğün yemek vermek. Cumhurbaşkanı çıktı söz verdi. Dedi ki okullarda yemekler verilecek dedi. Okul öncesi verilen yemekler de kaldırıldı. Dolayısıyla ülke bundan Hiç kimsenin menfaati hiç kimsenin çıkarı, siyasi çıkarı ya da hiç kimsenin memnun olması söz konusu olamaz. Hepimiz bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Hepimizin çoluğu çocuğu geleceğe bize bağlı ülkenin geleceğine bağlı. Maalesef ülke yönetilmiyor ifadelerini kullandı.”

PEKER’E ÖZER’DEN DESTEK

Kongrede il başkanlığına aday bir diğer isim olan Ahmet Peker’i destekleyeceklerini açıklayan Boğazlıyan İlçe Başkanı Levent Özer ise, “Değişimde her zaman hayır var. Peker’in farklı bakış açısı, yönetim şekliyle farkı fark edilecek. Peker’le yeni bir rüzgar yakalayacağımıza inanıyoruz. Kazanan sadece Ahmet Peker değil, Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır” dedi. (Alpaslan Demir)