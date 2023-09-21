Yozgat, milli güreşçi Rıza Kayaalp'in uluslararası arenada gösterdiği muhteşem performansla gururlandı.

Belgrad'da düzenlenen dünya güreş şampiyonasında mindere çıkan Kayaalp, 130 kg kategorisinde Estonyalı rakibi Nabi'yi mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası, milli güreşçi Rıza Kayaalp için büyük bir başarıya sahne oldu.

16-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen bu prestijli organizasyonda mindere çıkan Kayaalp, Yozgat ve Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

130 kg kategorisinde mücadele eden Kayaalp, Estonyalı rakibi Nabi'yi etkileyici bir performans sergileyerek mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Bu büyük başarı, hem Yozgat ilimizi hem de tüm Türkiye'yi coşku içinde heyecanlandırdı.

Yıllardır ulusal ve uluslararası arenalarda kazandığı başarılarla adını duyuran Rıza Kayaalp, bu kez de uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekti. Tecrübesi ve güreş yeteneğiyle öne çıkan milli sporcu, Türk güreşinin önemli temsilcilerinden biri olarak uluslararası sahnede Türk bayrağını gururla dalgalandırmaya devam ediyor.

Yozgat'ın gururu olan Kayaalp, uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek gururumuzu artırmaya devam ediyor. Gözler, Rıza Kayaalp'in bir sonraki zaferine odaklanmış durumda. Melike Aslı Arslan