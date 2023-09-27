Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'nde 6 ilçede caminde çeşitli ikramında bulundu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı İrfan Şahbaz, "Bu gece peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) alemlere rahmet olarak gönderildiği, o mübarek gecenin yıl dönümü. Peygamber efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. Peygamber efendimizin doğumu karanlıkları aydınlığa çevirirken, insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur. Peygamberimizin doğduğu bu mübarek gecenin tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini, peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyor ve tüm İslam Alemi'nin Mevlit Kandili'ni kutluyorum" dedi. (Alpaslan Demir)