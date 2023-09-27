Sabancı Topluluğu’nun global markası Çimsa, Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefi ve yeşil dönüşüm yolculuğuna önemli katkı sağlayacak çalışmalara imza atan Enerjisa Enerji ile Afyon’da devreye aldığı güneş enerjisi santralinin ardından yine enerji şirketinin iş birliğinde 54 ay süre ile imzalanan Enerji Performans Sözleşmesi sayesinde Eskişehir fabrikasında da Atık Isı Geri Kazanımı yatırımı için düğmeye basıyor.

Çimsa, ‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonuyla Türkiye’nin önde gelen dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji iş birliğiyle ‘İşimin Enerjisi’ kapsamında enerji yatırımlarına devam ediyor. 13 Eylül’de Enerjisa Enerji iş birliğiyle Afyon fabrikasındaki güneş enerjisi santralini hizmete alan Çimsa, bu kez de Eskişehir fabrikasında Atık Isı Geri Kazanımı sistemi kurmaya hazırlanıyor. 54 ay süre ile imzalanan Enerji Performans Sözleşmesi’nin (EPS) çıktısı olan projenin, her iki şirketin uzman ekiplerinin çalışmaları sayesinde 2024 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

“13 bin hanenin yıllık elektrik kullanımına eş değer’’

Eskişehir yatırımının tamamlanması ile yılda 19 bin ton karbon emisyonu azaltılarak iklim krizi ile mücadelede önemli bir katkı verilmiş olacak. Eskişehir fabrikasında kurulacak bu sistemde üretilecek elektrik enerjisi 13 bin hanenin yıllık tükettiği elektrik ihtiyacına eş değer olacak.

Karbon emisyonları yoğun olan bir sektör olarak emisyonların azaltılması konusunun önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Çimsa CEO’su Umut Zenar konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şirket olarak, döngüsel ekonominin bir parçası olmaya devam etme ve yeşil dönüşümün gerekliliklerini yerine getirme hedefiyle ilerliyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam için özellikle fosil yakıtları ikame eden alternatif yakıtlar ve düşük karbon emisyonunu destekleyen yeni teknolojik değişimler üzerinde çalışıyoruz. Mevcut teknolojilerin optimizasyonunun yanında yenilenebilir kaynaklardan elde ettiğimiz enerjiyi de artırmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisi kullanım oranımız 2022’de yüzde 58,2 olarak gerçekleşirken, 2030 yılında bu oranı yüzde 80’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Şirket olarak, sürdürülebilir bir yaşam için özellikle fosil yakıtları ikame eden alternatif yakıtlar ve düşük karbon emisyonunu destekleyen yeni teknolojik değişimler üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Afyon GES projesi ve Afyon Atıktan Türetilmiş Yakıt Besleme Tesisi ile sürdürülebilirlik ajandamızda çok önemli adımlar atmıştık. Bu sürece Eskişehir Atık Isı Geri Kazanımı yatırımımız ile devam ediyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Enerjisa Enerji ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

“Daha iyi bir gelecek için iklim değişikliği ile mücadelede çözümün bir parçasıyız’’

İşimin Enerjisi çatısı altında sunduğu doğa dostu ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını artırarak yenilikçi çözümler sunan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “İklim değişikliğine karşı verdiğimiz mücadeleyi yenilenebilir enerji teknolojisi yatırımlarıyla güçlendiriyoruz. Bugün karbon salımının yüzde 70’inden enerji sektörü sorumlu iken enerjinin en yoğun tüketildiği sektörlerin başında ise çimento sektörü geliyor. Tam bu noktada Enerjisa ve Çimsa olarak ‘İşimin Enerjisi’ çatısı altında daha iyi bir gelecek için iklim değişikliği ile mücadelede elimizi taşın altına koyarak, sorunun bir parçası olduğumuz gibi çözümün de bir parçası olduğumuzu göstermek üzere adımlar atıyoruz. Çimsa ile bir GES projesini kısa süre önce Afyon’da devreye almıştık. Bu kez Çimsa’nın Eskişehir fabrikasındaki atık ısı geri kazanım projesinin hayata geçirmek üzere adım attık. Eskişehir fabrikasında kendi kendini çok kısa bir sürede amorti edecek bir atık ısı geri kazanımı yatırımına imza atmak bizi hem sürdürülebilirlik hedeflerimize beraber koşmak hem de ortaya bir başarı hikayesi koymak anlamında heyecanlandırıyor. Üstelik projenin enerji üretim testlerini yerinde yaparak ve performans garantisi vererek Çimsa için de konforlu bir süreç oluşturduğumuzu düşünüyorum. Hep altını çizdiğim üzere ‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ demek, yarının problemlerine bugün çözüm oluşturmak demek. Bu vizyona değer katan katkılardan dolayı emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Çimsa ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” (İHA)