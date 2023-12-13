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Türkiye'de ikinci el taşıt satışlarında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Bu önemli değişiklik, Ticaret Bakanlığı tarafından alınan bir kararla Resmi Gazete'de duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı karar ile birlikte, ikinci el motosiklet alım-satım işlemleri de daha şeffaf bir hale getirilmiş oldu. Artık, tüketicilerin ikinci el motosiklet alımlarında da 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına dikkat etmeleri gerekecek.

Bu önemli düzenleme, Ticaret Bakanlığı tarafından alınan bir kararla hayata geçirildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ancak, Bakanlık, gerektiğinde bu tarihi uzatabilecek.