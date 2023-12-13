Türkiye'de ikinci el taşıt satışlarında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Bu önemli değişiklik, Ticaret Bakanlığı tarafından alınan bir kararla Resmi Gazete'de duyuruldu.

ikinci el motor

Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı karar ile birlikte, ikinci el motosiklet alım-satım işlemleri de daha şeffaf bir hale getirilmiş oldu. Artık, tüketicilerin ikinci el motosiklet alımlarında da 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına dikkat etmeleri gerekecek.

Yozgatlılar mesai saatlerine ince ayar geliyor! Yozgatlılar mesai saatlerine ince ayar geliyor!

Bu önemli düzenleme, Ticaret Bakanlığı tarafından alınan bir kararla hayata geçirildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ancak, Bakanlık, gerektiğinde bu tarihi uzatabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi