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Türkiye'de 2023 yılı, halka arzlarla Borsa İstanbul'un dikkat çeken bir yıl olduğunu gösteriyor. Yılın başından 30 Kasım’a kadar geçen süreçte, toplamda 49 şirket halka açıldı ve bu halka arzların toplam büyüklüğü 66 milyar TL'nin üzerine çıktı.

8 Aralık itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul’daki pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 8 milyon 347 bin kişi olarak gerçekleşti. Bu, halka arzların etkisiyle önemli bir artışı temsil ediyor. Yılın ilk 11 ayında 49 şirket, halka arz olarak borsada işlem görmeye başlarken, bu süreçte elde edilen toplam tutar ise 66,3 milyar TL olarak kaydedildi.

2022'de 40 şirketin halka arz olduğu düşünüldüğünde, son 3 yılda toplamda 136 şirket halka açıldı. 2023’ün başında 3 milyon 790 bin olan pay senedi yatırımcı sayısı, halka arzların da etkisiyle 8 milyonu aşarak rekor kırdı.

4 Aralık itibarıyla MKK’nin sosyal medya hesabında paylaşılan verilere göre, 2023’te halka arza katılan toplam yatırımcı sayısı 99 milyon 188 bin olarak kaydedildi. Bu rakamın ocak-ekim dönemi için 89 milyon 986 bin olduğu belirtilirken, halka arza katılan yatırımcı sayısının 100 milyona yaklaştığı dikkat çekiyor.

Son üç yılda gerçekleştirilen halka arz işlemleri, reel sektöre 104 milyar TL’yi aşkın kaynak sağladı. Bu da Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli bir katkı sağladığını gösteriyor.