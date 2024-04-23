Yaz aylarının gelmesi, otomobil piyasasında canlanmaya yol açtı. Uzmanlar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla araç alım satım işlemlerinde bir artış olduğunu belirtiyor. İkinci el otomobil sektöründe karşılaşılan en büyük sorunların kaporta, hava yastığı ve motor kontrolleri yapılarak önlenebileceği vurgulandı.

Konya'da sıcak yaz günlerinin gelmesi, otomobil piyasasında bir canlanmaya işaret ediyor. İkinci el araç piyasasında, alıcılar potansiyel bir satın alma işleminden önce araçları kendi başlarına incelemeyi tercih ediyorlar.

Uzmanlar, ilk inceleme aşamasında aracın genel fiziksel durumu, iç mekanın aşınma belirtileri, motor sesi ve varsa hasarın boyutları gibi konuların dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı. Oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, araç almayı düşünenlere özellikle kaporta bölümlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Uysal, kaporta hasarlarının genellikle geri dönüşü olmadığını bu nedenle şasi, podye ve direkler gibi kritik noktaların detaylı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Yeni araçlarda bile taşıma sırasında meydana gelen sürtünmeler sonucu yapılan gizli boyamaların olabileceğine dikkat çekti.

"Sıfır araçta boya olmaz" düşüncesinin yanıltıcı olabileceğini bu yüzden her detayın gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca düşük kilometreli araçlarda bile lastikten alınan şiddetli bir darbe sonucu airbag sisteminin zarar görebileceğini bu yüzden kaporta ve airbag sistemlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mekanik bölümlerle ilgili olarak ise motor suyu, yağ kaçakları ve motorun genel performansının değerlendirilmesi gerektiğini motorun yeniden yapılmış olup olmadığının üfleme veya yağ yakma gibi sorunların olup olmadığının kontrol edilmesinin önemini belirtti.

Uysal, motor performansının yüksek çıkmasına rağmen motorun işlevselliğini kaybetmiş olabileceğini bu yüzden dikkatli bir değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi. Konya'daki araç alıcılarına yönelik bu uyarılar ikinci el araç alımında dikkatli olunması gereken hususları bir kez daha gündeme getirdi.