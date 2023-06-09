Çorum’un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip ilçesi İskilip-Tosya karayolu 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil K. yönetimindeki 19 FD 739 plakalı otomobil ile Emrah D. idaresindeki 19 ADK 724 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Kamil K. yönetimindeki otomobil yol kenarına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisindeki yaralılar İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kurtarıldı. Kazada sürücülerin yanı sıra, otomobillerde bulunan Emine K., Hasan E., V.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.İHA