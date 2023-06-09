Eğitimlerde gebelik, doğum, doğum sonrası süreçler, bebeğe hazırlık, lohusa dönemi ve büyük ebeveynlik gibi konular ele alındığını ifade eden Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ayrıca anne çocuk yoga eğitimleri ve ağrısız doğum teknikleri gibi uygulamalarla anne ve bebeğin ten temasının önemine değindiklerini söylediler.

Düzenlenen bu eğitimlerle, anne adaylarına sağlıklı gebelik süreci geçirmeleri, doğum ve doğum sonrası dönemlerde daha bilinçli ve güvende olmaları hedeflendiğini belirten yetkililer, eğitimler, uzman sağlık personeli tarafından verilmekte ve katılımcılara kapsamlı bir şekilde bilgi aktarıldığını ifade ettiler.

Anne adayları, bu eğitimler sayesinde gebelik süreciyle ilgili merak ettikleri konuları öğrenirken, bebeğin doğum sonrası bakımı, emzirme teknikleri ve lohusa dönemi gibi konularda da bilinçlendiklerini ifaden yetkililer, anne çocuk yoga eğitimleri, anne adaylarına bedensel ve zihinsel rahatlama sağlarken, ağrısız doğum teknikleri de doğum sürecini daha konforlu hale getirmeyi amaçlandığını, bu eğitimlerle anne adaylarının sağlığını ve bebeğin sağlıklı gelişimini desteklemeye yararlı olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdiler:

“İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce anne ve çocuk sağlığı konularında anne adaylarına gebelik eğitimleri verilmektedir. Gebelik, doğum, doğum sonrası süreçler, bebeğe hazırlık eğitimi, lohusa eğitimi, büyük ebeveyn eğitimi, anne çocuk yoga eğitimi, ağrısız doğum teknikleri ile anne ve bebeğin ten temasının önemine vurgu yapan eğitimler düzenlenmektedir” dediler. Haber Merkezi