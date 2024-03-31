Yozgat’ta şubat ayının ortalarından itibaren kentin bazı kısımlarında meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. İlk olarak merkeze göre daha sıcak olan ilçelerde açan çiçekler, şaşkınlığa neden oldu. Normal şartlarda nisan ortası mayıs başı gibi açan çiçekler, yaklaşık 2 ay önce açtı. Önceki yıllarla karşılaştırıldığında oldukça sıcak geçen kış mevsiminden dolayı ağaçlar erken tomurcuk verdi. Önümüzdeki günlerde etkili olabilecek soğuğun ağaçları vurmasından ve meyve olmamasından endişe diliyor.

Öte yandan, çiçek açan badem, kaysı ve armut ağaçları kartpostallık görüntüleri mest etti.

“ÜRÜN KAYBINA NEDEN OLUYOR”

Fatih mahallesinde müstakil evde oturan Ahmet Arslan, durumun endişe verici olduğunu belirtti. Kendi meyve ağaçlarının da çiçek açtığını belirten Arslan, “Aslında sevindik güzel bir görüntü oluşturdu ama görüntüden daha çok bu erken açması ürün kaybına çok fazla neden oluyor. İnşallah havalar soğumaz. Geçen sene de çünkü erkenden açmıştı ve tüm ürünler dondu. İnşallah bu sene aynı sıkıntıyı yaşamayız” dedi.

“GEÇEN SENE KAYISI YİYEMEDİK”

Ağaçları don vurmasından ve meyve vermemesinden korktuğunu belirten Tacettin Arslan, “Geçen sene kayısı yiyemedik. Ayva ve elma geç çiçek açtığı için onların azda olsa meyvesi oldu. Bu sene inşallah üşümez de meyveyi yiyebiliriz. Çiçekler iki ay önce açtı, iki ay sonra falan açması gerekiyordu. Mart ayındayız ve meyveler şuan çiçek açtı. Küresel ısınmadan kaynaklı diye düşünüyorum. İnşallah üşümezler diye de sadece dua edebiliyorum, başka bir şey elimden gelmiyor” diye konuştu.