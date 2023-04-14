Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede yaşayan yaşlıların merakla beklediği Yaşlı Bakımevi’nin ihaleye çıkacağını söyledi.

Kültürü ve değerleri yarınlara taşımayı sağlayan büyükler için çalışmayı yakından takip ettiğini kaydeden Başkan Coşar, Yaşlı Bakımevi yapım işinin 26 Nisan'da ihaleye çıkacağını duyurdu.

“HİZMETE SUNACAĞIZ”

Yüzde 40’ı hibe, yüzde 60’ı ise Belediye tarafından karşılanmak üzere hayata geçirilen proje hakkında açıklamada bulunan Başkan Coşar, “Dualarıyla bizlere güç veren, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan büyüklerimiz için ilçemize kazandıracağımız Yaşlı Bakımevi'ni 26 Nisan'da yapım işi konusunda ihaleye çıkıyoruz. Yeni eserlerimizi bir bir Boğazlıyan'ın hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Coşar açıklamasına şu şekilde devam etti; “Daha çok yaşlılarımıza ulaşmaya çalışacağız. Boğazlıyan Belediyesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere vermiş olduğu talimat doğrultusunda ‘Gönül Belediyeciliği’ yapıyoruz. Eli öpülesi yaşlılarımız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve çalışacağız. Bizler daha çok çalışacağız. İlçemizdeki yaşlılarımıza daha çok hizmet edeceğiz. Onların fiziki ortamlarını daha iyi hale getirmek, onların yaşam standartlarını artırmak bizlerin borcu oldu.” Melike Aslı Arslan