İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, Eros adlı kedinin vahşice öldürülmesiyle suçlanan kişi vatandaşların merak konusu oldu. İbrahim Keloğlan ismiyle anılan şahıs, mahkemeye çıkarıldı ve ifadesinde, "Kendimi kontrol edemedim. Eşim ve ben dışarı çıkamaz hale geldik" şeklinde konuştu.

İbrahim Keloğlan'ın duruşması, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Hayvanseverlerin yoğun ilgisi sebebiyle, duruşma salonunda yaşanan kalabalık nedeniyle oturum, konferans salonuna taşındı.