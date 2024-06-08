Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel, Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 hububat alım fiyatları hakkında açıklama yaptı.

Çiftçilerle bir araya geldiğini belirten Başkan Adıgözel, 2024 hububat alım fiyatlarını açıklaması üzerine çiftçilerin şok olduğunu söyledi.

Başkan Adıgözel yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO 2024 hububat alım fiyatlarını açıklama sonrası çiftçilerimizle bir araya geldim. Bir dokundum bin ah işittim ifadesi tamda vücut bulmuş. Çiftçimiz, Ben bu saatten sonra kesinlikle buğday, arpa ekmeyeceğim. Biz bu çiftçiliği bu saatten sonra yapmıyoruz. Madem bunlar çiftçiyi düşünmüyorsa, biz de vatandaşı düşünmüyoruz, ifadeleri bizi ziyadesiyle yaraladı. Çiftçimiz, çiftçi milletin efendisi demişlerdi.

Kesinlikle kabul etmiyorum. O söz, bu saatten sonra, bize geçmiyor. Çiftçiler mağdur çığlıkları hala kulaklarımda. Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO 2024 hububat alım fiyatlarını açıklaması çiftçi için tam bir şok oldu. Çünkü bir yıl boyunca emek verdiler, ürettiler. Girdi maliyetleri arttı. Toprak mahsulleri alım fiyatı, buğdayda yüzde 12, arpada yüzde 3,5’luk bir artışla enflasyonun çok altında gerçekleşti. Yeniden Refah Partisi olarak çiftçimizin dün olduğu gibi bugünde yanındayız. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı 2024 hububat alım fiyatlarına tepki gösteren bir çiftçi ise, geçen sene 18 liraya aldığımız mazotu şu anda 40 liraya alıyoruz. Geçen sene verdiğimiz buğdayın fiyatı 9 bin lira şu anda 10 bin lira. Madem öyleyse, mazotu 18 lira yapsınlar, buğdayımızın da fiyatını da artırmasınlar. Biz bu çiftçiliği bu saatten sonra yapmıyoruz ifadeleri, çiftçimizin sahipsiz olduğunu, sesini duyuramadığını görüyoruz. Dert yanan çiftçimiz maliyetin altında eziliyoruz. Hububat alımı en az 12,5 lira ve 13 lira olmalıydı. Şu anda maliyeti karşılamıyor. Maliyetin altında eziliyoruz. Borcu olmayan çiftçi yok. Emekli mağdur, çiftçi mağdur, asgari ücretli mağdur. Bir avuç rantiyeci mutlu. Ne hallere düştük. Yeniden Refah Partisi yaşanabilir bir dünya, yeniden büyük Türkiye idealimizdir” ifadelerini kullandı.