Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yerköy’de yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, “2013 yılında arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında çıkan tartışma sonucu iki kardeşini bıçaklayarak öldüren ve hakkında ‘Yakın Akrabayı Töre Saikiyle Öldürme’ suçundan ‘37 yıl 9 ay 18 gün’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (N.K) isimli şüpheli, yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.