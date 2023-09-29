Yapılan son düzenlemeye göre, Yozgat-Sivas hızlı tren hattı üzerinde seyahat eden yolcular, bilet fiyatlarında önemli bir artışla karşı karşıya kaldı. Son güncelleme ile Yozgat-Sivas arasında seyahat edenler 335 lira, Yozgat-Ankara arasında yolculuk yapacak olanlar ise 260 lira ödeyerek hızlı tren bileti alabiliyorlar. Ayrıca, Yozgat-Kırıkkale arasında seyahat edenler için ise bilet fiyatı 240 lira olarak güncellendi. Sivas ile Ankara arasında YHT hizmetinden yararlanmak isteyen yolcular ise 475 lira ödüyorlar.

Peki, ne kadar bir zam yapıldı? İşte eski ve yeni fiyatlar:

Yozgat-Sivas: Eski fiyat 221 lira, yeni fiyat 335 lira.

Ankara-Sivas: Eski fiyat 312 lira, yeni fiyat 475 lira.

Ankara-Yozgat: Eski fiyat 170 lira, yeni fiyat 260 lira.

Yozgat-Kırıkkale: Eski fiyat 156 lira, yeni fiyat 240 lira.

Bazı akıllı yolcular, Sivas'tan Ankara'ya bilet almak yerine Sivas-Yozgat arası bileti tercih ederek 335 lira ödüyorlar. Benzer bir durum Ankara'dan Sivas'a gelmek isteyenler için de geçerli. Bazı yolcular Ankara-Yozgat arası bileti alarak 260 TL ödeyerek Sivas'a kadar yolculuk yapıyorlar.

Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları artsa da, bazı yolcuların akıllıca tercihleri sayesinde daha uygun fiyatlarla seyahat etmeye devam ettikleri görülüyor.

Kaynak: Büyük Sivas