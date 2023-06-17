Katılım Öncesi Katılım Aracı (IPARD) Programı kapsamında 2022’de yatırımcılara sunulan hibelerle hayaller projeye, projeler yatırıma dönüştü.

Yerinde üretim, yerinde istihdam, yerinde kalkınma anlayışıyla sürdürülen çalışmalarla kırsal alanlarda Avrupa Birliği standartlarındaki tesisler yaygınlaştırılıyor.

DAĞLARLA VE OVALARLA ÇEVRİLİ ALTINYAYLA’YA APART OTEL YATIRIMI

Sivas’ın sosyal tesisleri kısıtlı olan Altınyayla ilçesinde yaşayan Zeki Akbulut, 4 milyon TL’ye apart otel kurdu.

Akbulut, yaptığı açıklamada, Altınyayla’nın etrafı dağlarla ve ovalarla çevrili şirin ve küçük bir ilçe olduğunu söyledi.

Yöre halkının bitkisel üretim ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Akbulut, şöyle konuştu; Sosyal alanları kısıtlı ilçeyi canlandırmak için harekete geçtik. Otel, apart, kafe, restoran tarzı sosyal tesisler yönünden çok kısıtlı imkanları var ilçemizin. Dışarıdan gelen memur, polis, öğretmen grupları doğal olarak barınma ihtiyacı duyuyor. Bu gruplar ilçenin kısıtlı olanaklarından mütevellit günübirlik gidiş geliş yapıyorlar. Biz bu yatırımla dışarıdan gelen personelin barınma ihtiyacına en güzel şekilde yanıt vermeye çalıştık. Hem Altınyayla’da hem de ülkede örnek bir proje olsun istedik. Bu isteğimizi gerçekleştirmekte TKDK en büyük iş ortağımız oldu. Yaklaşık 2 milyon TL hibe tutarının 900 bin lirasını avans olarak almamız işimizi çok kolaylaştırdı.”

Akbulut, yeni proje başvuru çağrı dönemlerinde güneş enerjisi sistemlerine başvuruda bulunacaklarını kaydetti.

LOKANTASININ ET İHTİYACI İÇİN BESİCİLİĞE BAŞLADI

Isparta’da lokantacılık yapan Sadullah Korkmaz, işletmesinin et ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 milyon liraya 100 büyükbaş kapasiteli besi çiftliği kurdu.

Korkmaz, yaptığı açıklamada, yatırım için Gelincik köyünde uygun araziyi bulduktan sonra kaynak arayışına girdiklerini söyledi.

Bu aşamada TKDK Isparta İl Koordinatörlüğünden detaylı bilgi edindikten sonra proje başvuru hazırlıklarına başladıklarını belirten Korkmaz, şöyle konuştu; “Projemizi sunduk ve çok şükür onaylandı. Ağustos 2021’de sözleşmemizi imzaladık. Ekonomik dalgalanmalara rağmen 1 yıl içinde projemizi tamamladık. Projemiz kapsamında 2,10 milyon liralık yatırım için 1,2 milyon TL hibe desteği aldık. Tesisimiz 100 baş kapasiteli büyükbaş besi çiftliğidir. Tesisimizde 3 kişi çalışıyor. Kesim zamanı gelen hayvanların bir kısmını satıyor bir kısmını kesim yaptırıp kendi işyerimizde kullanıyoruz.”

Korkmaz, gelecek süreçte işletmeyi büyütmeyi ve elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için çatı üstü güneş enerjisi sistemi kurulumu planladıklarını ifade etti.

BU İŞLETMEDE YILLIK 2 BİN TON FISTIK İŞLENİYOR

Şanlıurfa ’da yaşayan 51 yaşındaki girişimci Mustafa Gülhan, fıstık işleme tesisi kurdu.

Gülhan, yaptığı açıklamada, yöredeki ürün potansiyeli nedeniyle fıstık işleme yatırımı yapmak için araştırmalar yaptığını söyledi.

TKDK’nın hibe desteklerinin olduğunu öğrendikten sonra Şanlıurfa İl Koordinatörlüğünü ziyaret ederek bilgi edindiğini belirten Gülhan, şöyle konuştu:

“Daha sonra 2,5 milyon liraya mal olacak projeyi hazırlayarak başvurumuzu yaptık. Projenin onaylanmasının ardından sözleşmemizi imzaladık ve Eyyubiye ilçesine bağlı Koçören Mahallesi’nde yatırımın inşasını tamamlayarak faaliyete başladık. TKDK’dan 839 bin lira hibe desteği aldı.”

Gülhan, yıllık 2 bin ton fıstık işleyerek iç piyasaya sattıklarını dile getirdi.

Fıstıkların baklava, çikolata ve kuruyemiş olarak tüketildiğini aktaran Gülhan, 14 vatandaşı istihdam ettiklerini kaydetti. Haber Merkezi