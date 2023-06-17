Farklılıklarına rağmen ortak değerde buluşan, İki kuşağı birleştiren etkinliğimizde çocuklar yarış yaparken yaşlılarımız doyasıya onları izledi 7'den 77'ye sevgi seli yaşandı, eğlenceli ve keyifli anlar yaşandı.

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Müzik Öğretmeni Aykut Delibayır' ın müzik dinletisi akabinde yaşlılarımıza ve yarışa katılım sağlayan tüm çocuklara yönelik hediyeler takdim edildi ve etkinlik sona erdi. Etkinliğimizde amacımız çocuklarımızın olumlu tutum, davranış ve değerlerini güçlendirmek, sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişimine katkıda bulunmak, yaşlılarımızın torun özlemini gidermek ve yaşamlarını dinamik kılmak ve farkındalık oluşturmaktır. Aile ve sosyal hizmetler Bakanlığınca hizmet sunduğumuz iki kesim iki kuşak arası bariyerleri yıkmak, ortak değerlerde buluşturmak çatışmaların en aza indirilmesi adına koruyucu önleyici güçlendirici çalışmalar yapmaya gayret edeceğiz. Bizleri misafir eden İlçemiz Çakmak Köyü Şehit Zafer MAT İlk-Orta Okulumuza sonsuz teşekkürler” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir