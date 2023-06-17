Yenifakılı Kütüphanesi'nde düzenlenen serginin açılışını yapan Kaymakam Mehmet Şirin Altay, sergiyi gezerek resimlerle ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

Resim Öğretmeni Çiğdem Malkoç da 6 Şubat depremleri sonrası ilçeye depremzede ailelerin geldiğini söyledi.

Özellikle çocuklara depremin etkisinden uzaklaştırmak amacıyla resim kursu düzenlediklerini ifade eden Malkoç, "Resim kursumuza 24 öğrencimiz katıldı. Bu süre içerisinde yaptıkları 140 resmi sergiledik. Bize büyük destek veren kaymakamımız Sayın Mehmet Şirin Altay beye çok teşekkür ediyorum" dedi. Haber Merkezi