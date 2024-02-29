Soner Tumgan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Dilekçe" adlı tiyatro oyunu, Yozgat halkıyla buluşmak için hazırlanıyor.

Tiyatro Sürmeli, Kültür ve Turizm Bakanlığının maddi katkılarıyla “Dilekçe” isimli tiyatro oyununu tiyatro severler ile buluşturuyor.

“Dilekçe” isimli tiyatro oyunu Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonunda 01-02 Mart’ta, Cuma ve Cumartesi günlerinde saat 19.00’da tiyatroseverlerle buluşacak.

Vatandaşların beğenisine sunulacak “Dilekçe” adlı tiyatro oyununun konusu ise şu şekilde: “Göçmen bir ailenin yetim çocuğu olan Hacı, doğum sırasında hem annesini hem de babasını yolda kış şartlarında mahsur kalan araçta kaybetmiştir. Ölmek üzere olan çocuğu köyün hiç evlenmemiş Sınıkçı sahiplenerek büyütmüştür. Gel zaman bir sel felaketinde kurtarmış olduğu kızın babası tarafından öz kızıyla evlendirilir. Evlendiği kızın istediği tek şey ise Hükümet Nikahının yapılmasıdır. Basit bir işlem olduğunu düşünen Hacı evlendirme dairesine başvurduğunda bir dilekçe yazmak için Arzuhaciye gönderilir. Arzuhalci kimlik belgesi olmadığı için başka bir dilekçeyle Nüfus Müdürlüğüne gönderir. Nüfus memuru ise başka bir delikçe ile doğum kaydının düzenlenmesi için Hastane Müdürlüğüne gönderir. Ora da işi olmayan Hacı yepyeni bir dilekçe ile başka bir kapıya gönderilir. Dilekçe ve resmi kapı girdabından bir türlü kurtulamayan Hacı’nın imdadına, ücreti mukabilinde derdine çalıntı bir nüfus cüzdanı ile son veren ‘Sıracı Kırkayak’ çıkar. Tam dertlerinin son bulduğunu düşünen hacı sivil bir polisin kimlik kontrolünde azılı bir suçlu olarak arandığını öğrenir. Hakim karşısını çıkan Hacı yanlışlıklar komedisinin içerisinde bugüne kadar sayılmayışını 1950’li yılardan bürokrasinin nedenli işlemediğini nüfus cüzdanındaki bir ayrıntıyı hatırlayarak hayatını kurtarmak ve yeniden kurmak için son çaresine başvurur.”

Biletleri https://biletinial.com/.../yanlisliklar-komedisi-tsurmeli temin edebilirsiniz.