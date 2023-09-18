Ankara’da yaşayan Akdağmadeni Gökdere Köyü sakinleri tarafından kurulan Gökdere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Birlik ve Beraberlik’ Pikniği, bu yılda düzenlendi.

SABAHTAN AKŞAMA KADAR

Düzenlenen piknik programı; sabahın erken saatlerinde yapılan kahvaltı programı ile başladı ve akşama kadar devam etti.

Gerçekleştirilen piknik programında bir araya gelen Gökdere Köyü nüfusuna sahip köylüler; sohbet etti, fikir alış verişinde bulundu, geçmiş günlerde ki anılar anlatıldı; oyunlar oynandı, sohbetler edildi.

‘BİRLİK İÇİN BİR ARADAYIZ’

Gökdere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İshak Erbek, “Birlik ve beraberlik adına her yıl düzenlenen piknik programını bu yılda düzenlediklerini belirterek, ‘ Bu piknik vesilesi ile köylülerimizle bir araya geliyoruz. Hasret gideriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde fikir alış verişinde bulunuyoruz. Günün yoğun ve yorucu ortamından uzaklaşarak; köylülerimiz bir birleriyle bir araya gelme imkânı buluyorlar. Çok güzel bir program oldu. Ankara’da bulunan köylülerimiz, bir araya gelerek güzel bir gün geçirdiler. Bu ve buna benzer programları bundan sonra da yapacağız” dedi.

GİLİK DAĞITILDI

Yozgat yöresinin en önemli yiyeceklerinden olan ve sohbetlerin vaz geçilmezi olan köfte giliği, pikniğe katılan kadınlar tarafından hazırlanarak; katılımcılara ikram edildi. Ayrıca yine dernek yönetimi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu; mangallar yakıldı; semaverde çaylar demlenerek ikram edildi. Yapılan piknik programından katılımcılar oldukça memnun olduklarını dile getirdiler. (Mustafa Babayiğit)